Siirt'te "Huzur Türkiye ve Asayiş" Uygulaması

Siirt'te kent genelinde 376 polisin katıldığı "Huzur ve Asayiş" operasyonu yapıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde, özgürlük ve güvenlik dengesine önem vererek, huzur ve güven ortamının sağlanması, suç işleme düşüncesindekilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması amacıyla 81 ilde koordineli olarak 4 Nisan'da "Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:



"İl genelinde 75 kara ekibi, 376 personel ve bir dedektör köpeğin katılımıyla yapılan bu 2 aşamalı denetim neticesinde; bin 922 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması sonucunda, 1 aranan şahıs yakalandı, 8 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.



436 araç kontrol edildi, 14 araca cezai işlem uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. 36 umuma açık yerde denetim gerçekleştirildi, 2 iş yerine cezai işlem uygulandı. 4 gram esrar, 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi."