Siirt'te Hayvan Hastanesi Açıldı

Siirt Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmete açıldı.



Rektör Prof. Dr. Murat Erman, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin yeni birimleriyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi. 4 yıl önce kurulan Ziraat, Veteriner, İlahiyat ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin aradan geçen sürede önemli gelişme katettiğine dikkati çeken Erman, bu fakültelerde önemli akademik çalışmalar yapıldığını dile getirdi.



Hayvan hastanesinin ilin yanı sıra bölgeye hizmet sunacağını işaret eden Erman, şu değerlendirmede bulundu:



"Siirt, maalesef sanayileşme noktasında arzu edilen noktaya gelememiş, ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayanan bir şehirdir. Bu çerçevede ilimizde 1 milyon başa yakın küçükbaş hayvan varlığımız var. Keçi yetiştiriciliği noktasında ülkemizde dördüncü il durumundadır. İldeki ve bölgedeki hayvan üreticilerine hizmet verecek bir hastane oldu. İlimizde sadece hayvan sayısının artması değil, hayvan başına verimin de artırılması noktasında çok önemli mesafeler katedeceğiz."



Konuşmanın ardından merkezin açılışı yapılırken, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Şındak, hastane hakkında katılımcıları bilgilendirdi.