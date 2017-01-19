Siirt'te "Hayırsız Evlat" Adlı Tiyatro Gösterimi Sergilenecek

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "Hayırsız Evlat" adlı tiyatro gösterimi düzenlenecek.



Tiyatro, 20 Ocak Cuma günü saat 19.30'da Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gösterimde olacak.



Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, kentin büyük eksikliği olan kültürel etkinliklere başlandığını belirterek, düzenlenecek olan ücretsiz tiyatro gösterimine vatandaşları davet etti.