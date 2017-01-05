Siirt'te Halepliler İçin Kermes Düzenlenecek

Genç Memur-Sen Siirt Şubesi ve Siirt Hak Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım toplamak amacıyla kermes düzenlenecek.



Genç Memur-Sen Siirt Şube Başkanı Yunus Emre Diriarın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aylardır katliamlarla karşı karşıya kalan Haleplilere karşı herkesin insanlık görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.



Haleplilerin yerlerinden ve yurtlarından kaçmaya zorlandığını ifade eden Diriarın, şunları kaydetti:



"Sadece Halep değil, Suriye'nin birçok bölgesinde mazlumlar, zalimlerin zulmüyle karşı karşıya kalmaktadır. Maalesef birçok devlet bu zulme karşı sessizliğini korumakta ve katliamlara karşı kör ve sağır olmuş durumdadır Savaş uçakları, tank ve füzeler ile fosfor ve misket bombalarına maruz bırakılan Halepli kardeşlerimiz için bugüne kadar yaptığımız çeşitli çalışmaların ardından şimdi de geniş kapsamlı bir kermes düzenleyeceğiz. Herkesi kermesimize davet ediyoruz."



Diriarın, gelirinin Haleplilere ulaştırılacak kermesin, 12 Ocak Perşembe günü Sancaklar Ortaokulu önünde gün boyu süreceğini sözlerine ekledi.