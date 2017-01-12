Siirt'te Halepliler Için Kermes

Siirt'te Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım için kermes düzenledi.



Siirt İnsani Yardım Derneği, Genç Memur-Sen Siirt Şubesi ve Sancaklar Ortaokulunun ortaklaşa düzenlediği kermes, Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde açıldı.



Genç Memur-Sen Şube Başkanı Yunus Emre Diriarın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımlaşma duygusunu genişletmek adına kermes düzenlediklerini söyledi.



Diriarın ayrıca, "Evlatlarımıza Peygamber Efendimiz'in yardımlaşma duygusunu yüklemek ve bunu yaymak istiyoruz. Halep'teki kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hamdolsun, vatandaşların katılımı bir hayli yüksek. Yapılan yardımlar Halep'e gönderilecektir. Biz şimdiden katılan ve katılacak tüm Siirt halkına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.