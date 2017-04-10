- Siirt'te imam hatip liseleri arası Kur'an-ı Kerim hafızlığı ve ezanı güzel okuma yarışması öncesi Kuran-ı Kerim okunması

-Hafızların ezan okumaları

-Dereceye giren öğrencilere hediye takdimi



Siirt'te hafızlık ve güzel ezan okuma yarışması

SİİRT- Siirt'te imam hatip liseleri arası Kur'an-ı Kerim hafızlığı ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ezanı güzel okuma ve hafızlık yarışması Ensar Camisi'nde yapıldı.

Yarışmada, ezanı güzel okumada Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Ayğan, hafızlık yarışmasında ise Hakkari Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Malik Çiftçi birinci oldu.

Dereceye giren öğrenciler ve idarecileri, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Etkinliğe, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.