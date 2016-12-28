Siirt'te Hac Kayıtları Başladı

Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, 2017 yılı hac kayıtlarının başladığını bildirdi.



İl Müftüsü Arvas, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılında hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşların ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatırmaları gerektiğini söyledi.





Ön kayıt işlemlerinin, 28 Aralık 2016 ve 6 Ocak 2017 tarihleri arasında olacağını kaydeden Arvas, şöyle konuştu:





"Vatandaşlarımız elektronik ortamda veya müftülüklere bizzat müracaat ederek 'Oda tercihli hac konaklama' ve 'Otel konaklama' türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacaklardır. Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini girmeleri gerekmektedir. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız 'kesin kayıt yaptırabilir' belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir."





Önceki yıllarda kayıt yaptıranların ise kayıt yenileme işlemlerini 9-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapmaları gerektiğini hatırlatan Arvas, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 yılında otomatik kayıt yenileme işlemi yapılmayacağını aktardı.



Arvas, önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacağını kaydetti.



İl Müftüsü Arvas, hac kurasının 23 Şubat 2017 Perşembe günü saat 10.00'da çekileceğini sözlerine ekledi.