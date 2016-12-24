Siirt'te Göçük

Siirt eski otogar yıkımı esnasında meydana gelen göçükte kalan bir işçi yapılan çalışmaların ardından yaralı olarak çıkarıldı.



Edinilen bilgiye göre, göçük, Siirt-Kurtalan karayolu üzerinde bulunan eski otogarda meydana geldi. Eski otogar yıkımı esnasında meydana gelen göçükte belediye işçisi olan Mehmet Şirin Altay, enkaz altında kaldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen AFAD ve çevredeki vatandaşların desteği ile göçük altından yaralı olarak çıkarılan belediye işçisi kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.



İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, göçüğün meydana geldiği bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. - SİİRT