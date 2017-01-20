Siirt'te Gastroenteroloji Hizmeti

Siirt Devlet Hastanesi'nde poliklinik hizmeti ve endoskopik işlemler yapılmaya başlandığı bildirildi.





Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Aslan, yaptığı açıklamada, karaciğer sirozlu hastalarda asit boşaltmak için kalıcı kateter takılması ve boşaltıcı parasentezler de yapıldığını ifade etti.



Siirt ve çevre illerden gelen hastalara gastroentereloji hizmeti verdiklerini belirten Aslan, şunları söyledi:



"Siirt ve çevre illerden gelen bin 62 kişiye poliklinik hizmeti verildi. Yatan hasta 98, endoskopi dalında bin, Kolonoskopi 300 hasta gastroenteroloji hizmeti verildi. Ayrıca 10 hasta perkutan endoskopik gastrostomiden, gastrointestinal sistem darlıkları 9, karaciğer biyopsi 26, varislere bant ligasyonu 12, asit için kalıcı kateter takılması 6, perkutan asit boşaltılmasında 56 hasta hizmetlerden yararlandı. Ayrıca haftanın beş günü polikliniklerde hizmetin devam etmekte olup dış merkezlere sevke gerek olmadan bütün hastalara yerinde tedavi ve takip yapmaktayız."



Gastroenteroloji uzmanı Dr. Murat Başaran da hastaların başka bir ile gitmeye ihtiyaç duymadan, burada gastroenteroloji hizmetinden yararlanabileceklerini kaydetti.