Siirt'te Fetö Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden bir öğretmen, bir emniyet amiri, bir noter ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir şube müdürü tutuklandı. Bir polis memuru hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı alınırken, bir polis memuru da serbest bırakıldı. - SİİRT