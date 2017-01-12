Siirt'te Fetö Soruşturmasında 19 Kişi Gözaltına Alındı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı



Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde halen görevde olan 3 müdür yardımcısı ve 7 öğretmen, ihraç edilen 7 öğretmen, görevden uzaklaştırılan bir öğretmen, ücretli olarak görev yapan bir öğretmen ve bir ev hanımı olmak üzere toplam 20 şüpheli şahısa yönelik yapılan operasyonda 18'i öğretmen toplam 19 kişi gözaltına alındı. Firari bir öğretmenin yakalanması için çalışama başlatıldı. - SİİRT