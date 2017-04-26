Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Siirt merkez, Kurtalan ve Şirvan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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