Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Zanlıların savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldıkları kaydedilen açıklamada, meslekten ihraç edilen bir emniyet mensubu ve bir öğretmenin tutuklandığı, 2 öğretmenin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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