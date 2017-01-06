Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.





Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.



Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'unun tutuklandığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:





"Muhtelif tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda diğer illerde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen bir emniyet amiri, bir komiser yardımcısı, 5 polis memuru ve 2 öğretmen tutuklandı. Bir emniyet amiri, bir komiser yardımcısı ve 6 polis memuru hakkında ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi."