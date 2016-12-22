Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski imam tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 30 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski imam N.S, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu
Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski imam tutuklandı.
Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski imam tutuklandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads