Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu - 2 Kişi Tutuklandı

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim ve emniyet yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 öğretmen ve polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.