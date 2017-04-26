Siirt'te Fetö Operasyonunda 4 Gözaltı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.



Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik tespit edilen 7 şüpheli şahsa yönelik Siirt şehir merkezi, Kurtalan ve Şirvan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda; 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüpheli şahsın yakalanması için de çalışma başlatıldı. - SİİRT