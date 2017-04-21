Siirt'te Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı

Siirt'te Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada çerçevesinde, meslekten ihraç edilen bir memur, görevden uzaklaştırılan bir memur ile görevde olan bir memur ile bir avukat gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SİİRT