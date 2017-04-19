Siirt'te Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı
Siirt’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen soruşturmada, il sağlık müdürlüğünde görevli S.A. ve kamu hastaneler birliği genel sekreterliğinde görevli S.D. gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri devam eden şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - SİİRT