Siirt'te "Evet" İçin Nöbet

Siirt'te, "Birlik için Evet Platformu" çatısı altında bir araya gelen 61 sivil toplum kuruluşu, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kurdukları merkezde nöbet tutmaya devam ediyor.



Güres Caddesi'nde oluşturulan merkezde bir araya gelen platform üyeleri, merkezi ziyaret edenlere halk oylamasına ilişkin bilgi veriyor.



AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu da merkezde platform üyelerince düzenlenen "Genç Kürsü" programında gençlerle bir araya geldi.



Platformun merkez kurarak nöbet tutmasının önemine değinen Çalapkulu, sivil toplum kuruluşlarının bu yaklaşımları ile aynı zamanda ülkenin geleceğini de sahiplendiğini belirtti.



Çalapkulu, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin görüştüklerini aktardı.



Gençlerin fikirlerini aldıklarını anlatan Çalapkulu, görüşmenin verimli geçtiğini bildirdi.



Çalapkulu, sivil toplum kuruluşlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek bu sahiplenmenin olabildiğince tabana yayılması gerektiğini söyledi.



Gençlerin ülke için önemli olduğunu vurgulayan Çalapkulu, "Gençlerimizin o berrak zihinlerini bozmak isteyen, o berrak zihinlerine farklı konularda yanlış bilgiler sokmak isteyenlere karşı onlarla sürekli bir araya geliyoruz." dedi.



Bem-Bir-Sen İl Temsilcisi Mehmet Sabit Sevgili de platformda yer alan sivil toplum kuruluşlarından biri olarak "evet" için nöbet tutmaktan onur duyduğunu dile getirdi.



Sevgili, anayasa değişikliğine ilişkin vatandaşlara bilgilendirmede bulunduklarını aktararak "Burada sadece nöbet tutmuyoruz, aynı zamanda ülkemizin geleceğine de sahip çıkıyoruz. Sahada da halk oylamasına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



Birlik Haber-Sen İl Temsilcisi Hasan Tepe ise 15 Temmuz'da demokrasi nöbeti tutukları gibi Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan halk oylaması için de nöbet tutuklarını kaydetti.