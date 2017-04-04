Siirt'te "Evet" İçin Nöbet

Siirt'te Birlik için Evet Platformu çatısı altında bir araya gelen 61 sivil toplum kuruluşu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kurdukları merkezde nöbet tutuyor.



Güres Caddesi'ndeki Birlik İçin Evet Platformu Tanıtım Merkezi'nde bir araya gelen platform üyeleri, merkezi ziyaret edenlere halk oylamasıyla ilgili detaylı bilgi veriyor.





Ensar Vakfı Siirt Şube Başkanı Necmettin Çiçek yaptığı açıklamada, 61 sivil toplum kuruluşunun sırasıyla 16 Nisan'a kadar kurulan merkezde nöbet tuttuğunu kaydeden Çiçek, "Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliği için bu nöbetleri önemsiyoruz. Bu nöbetler, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile olsun." dedi.



Sağlık-Sen Şube Başkanı Vesim Eviz ise merkezin siyasi partilere yakın olmadığını işaret ederek, şunları kaydetti:



"Topyekün halka hitap eden bir merkezdir. 15 Temmuz'da olduğu gibi, insanlarımızın 16 Nisan'a kadar demokrasimizin tekrar güçlenmesi için gerekirse bedenimizi dahi taşın altına koyup ülkemizi yeniden demokratik bir ortama kavuşturmak için önemli bir nöbet tutuyoruz."