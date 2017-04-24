Siirt'te Ev Yangını
Siirt’te elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Siirt'te elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde Ahmet Sider'e ait evin çocuk odasında yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalle sakinlerinin durumu İtfaiye Müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi. - SİİRT