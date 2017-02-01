Siirt'te Ev Yangını

Siirt'te bir binanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Oğuz Kendikıran'a ait Bahçelievler Mahallesi 1427. sokakta bulunan 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadakileri tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.



Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, binada doğalgaz akışı kesildi.



İtfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.