Siirt'te Emitt Fuarı Hazırlıkları

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMİTT) katılacak Siirt Belediyesi, iddialı bir konseptle ziyaretçilerin karşısına çıkacak.





26-29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, Siirt'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel el sanatları ve marka ürünleri tanıtılacak.



Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, yaptığı açıklamada, EMİTT'in tanıtım açısından çok önemli olduğunu belirterek, Siirt Belediyesi ile ortak yürütülen hazırlık çalışmalarının tamamlandığını belirtti.



Siirt'i tanıtmak için fuarların önemli olduğunu belirten Tutulmaz, şöyle konuştu:



"Dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan EMİTT, turizm açısından çok önemli bir organizasyon. Belediye ile Siirt'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini etkin bir şekilde tanıtacağız. Turizm profesyonellerinin uluslararası buluşma platformu olan EMİTT'de ilimizin marka ürünlerinden olan Siirt battaniyesini, Siirt fıstığını, Pervari balını, Zivzik narını, menengiç kahvesini ve bıttım sabununu da tanıtacağız."



Fuar süresince el sanatları sergisinde "Şal-Şapik" kumaşını daha etkin bir şekilde tanıtacaklarını belirten Tutulmaz, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından "Doğrudan Faaliyet Desteği" Programı kapsamında destek sağlandığını, bu yıl DİKA'nın desteğiyle daha renkli bir stantla ziyaretçileriyle buluşacaklarını belirtti.



Tutulmaz, tüm vatandaşları fuara davet etti.