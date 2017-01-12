Siirt'te Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Siirt'te yapılacak tesis çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere elektrik kesintisi uygulanacak.



Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 13 Ocak'ta 08.00-17.00 saatleri arasında Sakarya, Ulus, Karakol mahalleleri, Cumhuriyet Caddesi, Gazi Okulu civarında, 14 Ocak'ta 08.00-14.00 saatleri arasında Sakarya, Ulus mahalleleri ile Karakol civarında elektrik kesintisi uygulanacak. - SİİRT