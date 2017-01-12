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Siirt'te Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Siirt'te Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Siirt’te yapılacak tesis çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere elektrik kesintisi uygulanacak.

Siirt'te Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Siirt'te yapılacak tesis çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere elektrik kesintisi uygulanacak.

Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 13 Ocak'ta 08.00-17.00 saatleri arasında Sakarya, Ulus, Karakol mahalleleri, Cumhuriyet Caddesi, Gazi Okulu civarında, 14 Ocak'ta 08.00-14.00 saatleri arasında Sakarya, Ulus mahalleleri ile Karakol civarında elektrik kesintisi uygulanacak. - SİİRT

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