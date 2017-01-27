Siirt'te yapılacak yeni tesis çalışmaları nedeniyle bazı yerleşim alanlarına elektrik verilmeyecek.
Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürlüğünde yapılan açıklamada, 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde 08: 00 ile 17: 00 saatleri arasında Bakırcılar, Kuyumcular ve Helvacılar çarşılarında, 28 Ocak 2017 tarihinde 08: 00 ile 11: 00 saatleri arasında Sakarya, Ülkü, İnönü, Batı ve Karakol mahallelerine elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi. - SİİRT
Siirt'te Elektrik Kesintisi Uyarısı
Siirt’te yapılacak yeni tesis çalışmaları nedeniyle bazı yerleşim alanlarına elektrik verilmeyecek.
Siirt'te yapılacak yeni tesis çalışmaları nedeniyle bazı yerleşim alanlarına elektrik verilmeyecek.
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