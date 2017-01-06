Siirt'te Elektrik Kesintisi Uyarısı

Siirt'te yapılacak tesis çalışmaları nedeniyle bazı yerleşim alanlarına elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.



Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) Siirt İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni tesis çalışmaları kapsamında 08 Ocak 2017 tarihinde 08: 00-17: 00 saatleri arasında Sakarya ve İnönü mahalleleri, Sakıp Beygo Caddesi ve Ulu Camii civarında elektrik kesinti uygulanacağı bildirildi. - SİİRT