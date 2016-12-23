Siirt'te Elektrik Kesintisi Uyarısı

Siirt'te enerji nakil hatlarının genel bakımı nedeniyle bazı yerleşim alanlarına elektrik kesintisi uygulanacak.



Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, enerji nakil hakları genel bakımı nedeniyle bugün 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağını bildirildi. Kesintiden, Eruh kırsalına bağlı Üzümlük, Çeltiksuyu, Erenkaya ve Dağdöşü Köy grupları, şehir merkezine bağlı Dergalip, Eğlence ve Çiçekli köy grupları, 12.00 ile 14.00 saatleri arasında da Kurtalan kırsalına bağlı bütün köy grupları ile Atabağı ve Kayabağlar beldelerinin etkileneceği belirtildi. - SİİRT