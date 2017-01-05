Siirt'te Eğitim Yatırımı

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, kent merkezinde inşaatları devam eden okul binasını inceledi.



Kooperatif Mahallesindeki Mevlana İlkokulu inşaatını ziyaret eden Suay, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde açılacak okuldaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Mevlana İlkokulu binasının daha önce prefabrik olduğunu belirten Suay, şunları kaydetti:



"Daha önce burada eğitim gören yaklaşık 300 öğrencimiz, geçici olarak Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulunda eğitim görüyor. Şu anda yapım çalışmalarında sona gelinen okulumuz 18 derslikten oluşuyor. Gerekli donatım malzemeleri de hazır hale getirilmiş durumda. İnşallah ikinci dönemde eksiksiz bir şekilde öğrencilerimizin hizmetine girecektir."