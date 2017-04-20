Siirt'te Doğa Yürüyüşü Düzenlenecek

Tarihi 3 bin 500 yıla dayanan Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzaklığındaki Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü düzenleneceği belirtildi.



Siirt Valiliğince organize edilecek olan yürüyüş, 22 Nisan günü saat 09: 30'da Deyr Mevkii yakınındaki Siirt E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu kavşağından başlayarak Akabe Yolu'ndan geçilerek Yerlibahçe köyü sınırları içinde yer alan asma köprünün bulunduğu Botan Çayı eteğinde son bulacak. - SİİRT