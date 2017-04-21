Siirt'te Doğa Yürüyüşü

Siirt'te Turizm Haftası kapsamında doğa yürüyüşü düzenleneceği bildirildi.



Tarihi MÖ 3 bin 500 yılına dayanan, Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzaklığındaki Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü düzenlenecek.





Turizm Haftası kutlamaları kapsamında, Siirt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek yürüyüş, yarın saat 09.30'da Deyr Mevkii yakınındaki Siirt E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu kavşağından başlayacak.



Yürüyüş, Akabe Yolu'ndan geçilerek, Yerlibahçe köyü sınırları içinde yer alan asma köprünün bulunduğu Botan Çayı eteğinde son bulacak.