SİİRT'te, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ lehinde paylaşımda bulunduğu iddia edilen bir polis, gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ'ı övücü ifadelerin bulunduğu paylaşımlar yaptığı tespit edilen bir polis memuru, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.
İsmi açıklanmayan polis memuru, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Siirt
Siirt'te, Deaş Lehinde Paylaşım Yapan Polise Gözaltı
SİİRT'te, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ lehinde paylaşımda bulunduğu iddia edilen bir polis, gözaltına alındı.
SİİRT'te, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ lehinde paylaşımda bulunduğu iddia edilen bir polis, gözaltına alındı.
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