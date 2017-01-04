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Siirt'te Dbp'li Başkan Tutuklandı

Siirt'te Dbp'li Başkan Tutuklandı

Siirt’te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan DBP İl Eş Başkanı Agit Kaysı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Siirt'te Dbp'li Başkan Tutuklandı

Siirt'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan DBP İl Eş Başkanı Agit Kaysı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün bazı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında DBP Siirt İl Başkanı Agit Kaysı'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı, "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheliler, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SİİRT

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