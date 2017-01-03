Siirt'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda bir polis gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada terör örgütü DAEŞ lehine paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir polis memuruna yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan polis, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - SİİRT
Siirt'te Daeş Operasyonu: 1 Polis Gözaltına Alındı
Siirt’te terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyonda bir polis gözaltına alındı.
Siirt'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda bir polis gözaltına alındı.
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