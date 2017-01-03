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Siirt'te Daeş Operasyonu: 1 Polis Gözaltına Alındı

Siirt'te Daeş Operasyonu: 1 Polis Gözaltına Alındı

Siirt’te terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyonda bir polis gözaltına alındı.

Siirt'te Daeş Operasyonu: 1 Polis Gözaltına Alındı

Siirt'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda bir polis gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada terör örgütü DAEŞ lehine paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir polis memuruna yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan polis, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - SİİRT

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