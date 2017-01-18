Siirt'te "Cazibe Merkezleri Programı"

Siirt'te, Türkiye'nin yeni yatırım hamlesi kapsamında geliştirilen "Cazibe Merkezleri Programı" tanıtıldı.





Hükümetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için geliştirdiği yeni yatırım hamlesi kapsamındaki "Cazibe Merkezleri Programı"nın tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından, Siirt Kültür Merkezi konferans salonunda yapıldı.



Toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, ülkedeki bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan özel sektör yatırımlarına yönelik "Cazibe Merkezleri Programı" ön talep başvurularının başladığını ifade etti.



Cumhuriyet tarihinin en önemli kalkınma programı kapsamında hükümet tarafından sağlanan teşvik fırsatlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tutulmaz, "Program ile ilimizin istihdamını, kalkınmasını ve sanayisini de daha ileriye taşıyacak fırsatlar sunulmaktadır. Siirt olarak bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz." diye konuştu.



Geçmişte yapılan uygulamalarda yatırımların uygulamadaki yanlışlıklardan dolayı yarım kaldığını anımsatan Vali Tutulmaz, bu pakette yatırımların tamamlanması için çok önemli fırsatlar sunulduğunu kaydetti.



DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamış olduğu "Cazibe Merkezleri Programı"nın son dönemlerde bölgenin kalkınması için en kıymetli çalışma olduğunu dile getirdi.



Programın on yıllık bir çalışmanın ve emeğin sonucu ortaya çıktığını belirten Altındağ, şunları söyledi:



"Bakıldığı zaman dünyada neredeyse yirmi ülkenin bütçesinden fazla 63 milyar dolarlık bir yatırım paketi var. İçinde üretimin ve istihdamın olduğu ve bu bölgenin ayağa kalkması için ne gerekiyorsa yapılan çok kıymetli bir çalışma. Yani Cumhuriyet tarihimizden bugüne kadar yaklaşık yirmiye yakın teşvik paketi açıklandı. Ama bunun gibi ayağı yere basan, işsizliği önleme noktasında önemli tedbirler alan, göçü engelleyen bir çalışma olmamıştı. Onun için biz bu programa yüzyılın hadisesi olarak bakıyoruz."



Programda, Siirt Yatırım Destek Ofisi koordinatörü Erdal Özçelik tarafından katılımcılara bir sunum gerçekleştirildi.