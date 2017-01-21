Siirt'te "Bitki Koruma Ürünleri Uygulama" Eğitimi

Siirt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, bitkisel üretim yapanlara "Bitki Koruma Ürünü Uygulama" eğitimi verdi.



Siirt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda verilen eğitimde konuşan İl Müdürü İzzet Murat, gıda güvenilirliğine dikkat çekerek insanların ekip biçtiklerini değil, hastalık ve zararlılardan arta kalanları hasat ettiğini belirtti.



Zirai mücadelenin önemine vurgu yapan Murat, şöyle konuştu:



"Özellikle son yıllarda mücadeleler de kullanılan bu kimyasalların insan sağlığına, çevreye ve doğal dengeye olan yan etkileri anlaşıldıkça bu etkileri azaltıcı yöntemler üzerine çalışmalar başlatılmıştır. Bu konuda Bakanlığımız da pek çok düzenlemeler getirmiştir. Bu eğitimin amacı sadece sizlere belge vermek değil, aynı zamanda bu hususları da sizlere hatırlatmaktır. Bizler, tarımsal üretim yanında 'Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda' kapsamında tüketiciye güvenli gıda sunulmasının da denetiminden sorumluyuz. Toptan ve perakende satış yerlerinde yapılan denetimler yanında tarla, bağ ve bahçelerden de hasat öncesi örnekleme yöntemiyle alınan numuneler analiz edilmektedir. Olumsuz çıkan numuneler için ilgililerine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılmaktadır. Bu nedenle yapacağınız bitki koruma ürünü uygulamaları oldukça önem arz etmektedir."



Düzenlenen eğitimde katılımcılara, bitki koruma ürünlerinin önerilmesi, uygulanması ve kayıt işlemleri hakkındaki yönetmelik, zirai mücadele yöntemleri, pestisit formulasyon şekilleri, bunların uygulamaya hazırlanması, kalibrasyon, bitki koruma ürünü uygulamalarının çevreye, doğal dengeye, insan sağlığına etkileri konularında sunumlar yapıldı.





Eğitim sonunda katılımcılara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yaptırılan şapka, kalem, broşür ve liflet dağıtıldı.