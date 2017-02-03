Siirt'te Bir Kilo Metamfetamin Maddesi Ele Geçirildi

Siirt'te arama yapılan bir araçta bir kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İlimiz merkezinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda bin gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı" denildi. - SİİRT