Siirt'te Bilsem Sınavları İlgi Gördü

Siirt'te tablet bilgisayarlarla düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) grup tarama sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi.



Siirt BİLSEM Müdürü Hasan Basri Dede, yaptığı açıklamada, merkezde eğitimlerini sürdürmek isteyen bin 3 ilkokul öğrencisinin grup tarama sınavlarına katıldığını söyledi.



Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeyi hak kazanan öğrenciler için taban puanların Türkiye ortalaması üzerinden belirlendiğini ifade eden Dede, bireysel değerlendirmelerin ardından BİLSEM'e kesin yerleştirme sonuçlarının 15 Temmuz'da açıklanacağını belirtti.