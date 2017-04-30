Siirt'te Bıçaklı Saldıya Uğrayan Genç Kız Hayatını Kaybetti

Siirt'te bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında Nurhayat Beytekin (18) kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.



112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Beytekin müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaklaşık 20 kez bıçaklandığı belirlenen Beytekin'in cenazesi, morga kaldırıldı.



Siirt Emniyet Müdürlüğü, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.