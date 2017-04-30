Siirt'te Bıçaklı Saldırı

Siirt'te bıçaklı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki N.B. hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, N.B. adlı kız, hastane caddesinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 20 yerinden bıçaklanan N.B. kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morguna alınan cenaze otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarından eşgalini tespit ettiği şüpheliyi arıyor. - SİİRT