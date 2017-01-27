Siirt'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Siirt kent merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.



İddiaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Ö.T. ve Ş.T. ile A.E. arasında "alacak verecek" yüzünden başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.



Çıkan kavgada birbirlerini yaralayan Ö.T, Ş.T. ve A.E, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.