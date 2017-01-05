Siirt'te Belediye Binasına Ruhsatsız Silahla Girmeye Çalışan Kadın Gözaltına Alındı

Siirt Belediyesi binasına ruhsatsız silahla girmeye çalışan bir kadın, güvenlik önlemi alan polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi binasına girmeye çalışan bir kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle, güvenlik önlemi alan polisin dikkatini çekti. Üst araması yapılan kadında bir adet silah bulundu. Polis, silahın ruhsatsız olduğunun anlaşılması üzerine şüpheli kadını gözaltına alarak, Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



Olayın ardından belediye çevresindeki güvenlik tedbirleri arttırıldı. - SİİRT