Siirt'te Asayiş Uygulaması

Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde asayiş uygulaması yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, genel güvenlik ve asayişin temini ile halkın can ve mal güvenliğinin korunması için 16.00-17.00 saatleri arasında polis sorumluluk bölgesinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet, Özgen, Sakıp Beygo ve Mithat Öktüren, Güres, Musa Atik caddeleri ile Kızlar Tepesi ve Andera Park civarında yol kontrolü ve işletmelerde kimlik kontrolü yaptı.



Denetimlerde bin 4 kişinin güvenlik sorgulaması yapılırken, 60 araç ve umuma açık 53 iş yeri kontrol edildi, 2 iş yeri ve 5 araç sahibi hakkında idari işlem uygulandı.