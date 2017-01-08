Siirt'te Amatör Maçta Kavga

Siirt'te Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kurtalanspor ile Mardin 47 Spor arasında oynanan müsabakada oyuncular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



Kurtalan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Mardin 47 Spor oyuncusu İbrahim Polat'ın attığı golün ardından hakemin ilk yarının bitiş düdüğünü çalmasıyla futbolcular arasında arbede yaşandı.



Çıkan olaylarda Mardin 47 Spor Teknik Direktörü Seyithan Özdaş ile karşılaşmada görevli bir jandarma yaralandı.



Taraftarların sahaya taş ve pet şişe attığı kavgada, sahada bulunan ambulansın camı kırıldı.



Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından karşılaşma devam etti. Mücadele, Mardin 47 Spor'un 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.



Öte yandan, polis araçlarına taş atan üç kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.