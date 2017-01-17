Siirt'te Adliye Personelinden Kan Bağışı

Siirt'te adliye personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.





Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısına destek veren Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Ağır Ceza Reisi Ömer Faruk Kaymaz ile adliye çalışanları, Siirt Adliyesinde kurulan merkezde kan verdi.





Cumhuriyet Başsavcısı Cansever, gazetecilere yaptığı açıklamada, Siirt Adliyesi olarak Türk Kızılayı'nın kan stoklarına katkıda bulunmaya yönelik personelle birlikte destek verdiklerini ve herkesin kampanyaya destek vermelerini önerdiklerini söyledi.





Bağışlayacakları kanın, şifa bekleyen tüm hastalara faydalı olmasını temenni eden Cansever, "Kızılay tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde adliyemizde hakim, savcı meslektaşlarım, tüm personelimiz, sağlık durumu uygun olanlar kan bağışında bulundu. Öncelikle adliye personelini sonra tüm halkımızı düzenli olarak kan bağışı yapmaya davet ediyoruz."