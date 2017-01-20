Siirt'te 98 Bin 500 Öğrenci Karne Aldı

Siirt'te 98 bin 500 öğrenci, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bitirerek yarıyıl tatiline girdi.



Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay ve milli eğitim müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Mehmetçik İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Yetkililer, düzenlenen törende çocuklarına karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. İl geneli ilk ve orta orta öğretimde okuyan 98 bin 500 öğrenci karnelerini alarak 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı yarıyılı tatiline girdi. - SİİRT