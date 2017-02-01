Siirt'te 90 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Siirt'te devam eden kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı.



Siirt İl Özel İdare Genel Sekreterliği Saha Sorumlusu Nezir Erten, kar yağışı nedeniyle Pervari'de 38, Şirvan'da 25, Eruh'ta 15, Baykan'da 10, Tillo'da 2 köye ulaşım sağlanamadığını söyledi. Baykan ve Tillo'da kapalı olan köy yollarının bugün itibariyle ekiplerce ulaşıma açılacağını aktaran Erten, "Şuan itibariyle Pervari ve Şirvan karayolu kapalı olduğu için köylere ulaşamıyoruz. Ana arterin açılması durumunda ekiplerimizle kısa zamanda kapalı olan diğer köylere ulayarak yollarını ulaşıma açmayı planlıyoruz" dedi. - SİİRT