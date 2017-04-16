Siirt'te 80 yaşındaki kadın sedye ile sandığa gitti



SİİRT - Siirt'te yatalak hasta olan 80 yaşındaki Hami Şengöz, görevlendirilen ambulansla okula götürülerek oyunu kullandı.

Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Konuk Apartman'da ikamet eden ve uzun zamandır rahatsızlığı nedeniyle yatalak olan Hami Şengöz adlı kadın, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 112 acil yardım ekipleri tarafından evinden alınarak 80'inci Yıl Ortaokulu'na götürüldü. Sağlık görevlilerinin yardımıyla sedye ile okula alınan yatalak kadın daha sonra oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa getirildi. Şengöz, oyunu kullandıktan sonra evine götürüldü.

Hami Şengöz adlı kadın, yatalak olmasına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirmek için oyunu kullandığını söyledi.

Siirt İl Halk Sağlığı Müdürü Erol Emre Ömür ise Siirt'te evde bakım hizmeti alan 700 vatandaşın bulunduğunu belirterek, "Bu vatandaşların tamamına gerek mesajla gerekse telefonla ulaştık. Bu vatandaşlarımızdan 140'ı oy kullanmak için bizden hizmet talebinde bulundu. Siirt Valiliği desteğiyle, kamu hastaneler birliği genel sekreterliği, sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlüklerinin imkanlarıyla 20 kişilik araç ve görevliyle bu vatandaşlar evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara götürüldü ve daha sonra evlerine bırakıldı" dedi.