Siirt'te 45 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Siirt'te, kar nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.



Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bülbül, kar nedeniyle 45 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.



Özelikle kırsal kesimde yolculuk etmek zorunda olan sürücülerin zincirsiz yola çıkmamalarını isteyen Bülbül, Pervari'nin Geçittepe mevkisinde kar kalınlığın 3 metreye ulaştığını kaydetti.



Öte yandan kar yağışı nedeniyle Siirt-Şırnak yolunda Breni Tepesi'nde tipi nedeniyle araç geçişlerine izin verilmezken, yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçların kaydığı görüldü.



Karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol açma çalışması yaptığı güzergahlarda trafik ekipleri, zincirsiz ya da kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi.



Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, 150 kişilik ekiple kent merkezinde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.