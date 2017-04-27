Siirt'te 345 Fetö Şüphelisi Hakkında İddianame Tamamlandı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde 263'ü tutuklu, 345 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 263'ü tutuklu, 345 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamalarının bulunduğu iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Gizli tanık ifadeleri ve sanık savunmasına yer verilen iddianamede, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılma yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kripto haberleşme programlarına ilişkin bilgiler yer aldı. İddianamede, şüpheliler için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu. - SİİRT